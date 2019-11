Eduardo Santamarina permite que periodista toque sus partes íntimas en entrevista

View this post on Instagram

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🙈🙈🙈🙈🤣🤣🤣🤣🤣 ME HAGO PIPI . .🚨VE LA ENTREVISTA COMPLETA EN MI CANAL DE YOUTUBE BUSCAME ( Eden Job Dorantes)🚨 y Facebook Edén Dorantes Oficial . .. @beremiguia @yaelmhv . EDUARDO SANTAMARINA INVITA A PERIODISTA MUJER A QUE LE TOQUE EL TRASERO Y LOS HUEV…🍑🥚🥚🤣🤣🤣 DURANTE UNA PÍCARA CHARLA CON LA PRENSA EN DONDE SE HABLABA SOBRE LAS CIRUGÍAS EL VERACRUZANO INVITO A BERENICE ORTIZ COMPAÑERA REPORTERA A QUE TOCARA PARTES SU CUERPO , PERO AHÍ NO ACABO TODO , SANTAMARINA TAMBIÉN LE TOCO SU TURNO Y SE ASEGURO QUE UNO QUE OTRO PERIODISTA HOMBRE TAMBIÉN FUERA CHECADO JAJAJAJA ( TODO FUE CON SU RESPECTIVO RESPETO) ..FINALMENTE LALO HABLO UN POCO DE LA PELÍCULA QUE ESTA POR HACER CON EUGENIO DERBEZ 👏👏👏 #edendorantes1