FOTO. La hija de Daddy Yankee mostró de más en diminuta lencería

La hija de Daddy Yankee, Jesaaelys Ayala, se desató y decidió mostrar un poco más de piel a través de una campaña de lencería femenina.

Desde que reveló su transformación tras bajar drásticamente de peso, algunas marcas de ropa han optado por la joven para que sea imagen de sus prendas.

Está vez, la línea de ropa íntima de la cantante Rihanna escogió a la hija del "Big Boss" para ser imagen de una de las últimas prendas de vestir de "Savage X Fenty", sacando a flote su lado más sensual.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la joven youtuber compartió algunas de las imágenes de la sexy sesión de fotos posando en sensual ropa interior y que muestran su nueva figura.

Desde hace algún tiempo, la hija mayor del reggaetonero ha ganado un gran número de seguidores en redes sociales, sobre todo desde que perdió más 113 libras.

"Velvet Bralette + Velvet Short Robe = perfect combo 🖤 el modelo del bralette tho 👀😍 me encanta como ve con las franjas transparentes y así mismo es el robe!! Ve a link en mi bio para que vean todas las cosas que tienen 🙌🏼 @savagexfenty #SavageXAmbassador #SavageXFenty", escribió promocionando la marca.

Además de ser modelo de algunas marcas de ropa, Ayala también ha sido escogida para participar en algunas campañas de productos de belleza.

Un infierno

La bella joven llegó a pesar más de 220 libras y en una entrevista confesó el infierno que vivió con la finalidad de exponer su caso y apoyar a más jóvenes que están pasando por una situación similar.

A pesar de haber intentado diversas dietas, la joven advirtió que nada funcionó hasta que decidió eliminar de su cuerpo lo malo con comida saludable.

"La comida es una droga más, lamentablemente. Yo me sentía mal, mi autoestima estaba por el piso, no me gustaba mirarme en el espejo, no quería que me tomaran fotos de cuerpo completo", dijo.

Foto: Instagram

"Hasta que me dijeron que pesaba 227 libras…… SÍ! Y decidí cambiar mi rutina y aguantar la boca jajaja. Empecé a ejercitarme y a comer limpio. A través de todo esto recibí todo el apoyo de mi familia y me ayudaron a motivarme para llegar a mi meta".