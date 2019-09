VIDEO. Residente le calla la boca a Daddy Yankee, J. Balvin y demás reguetoneros por los Latin Grammy

Más de cinco minutos tarda un video en el que René Pérez, también conocido como Residente, se refirió al descontento de los reguetoneros por las nominaciones a los Latin Grammy.

“Tuve que suspender la comida porque está pasando algo grave y tiene que ver con los Grammy", expresa Residente.

"Yo me uní al movimiento de ir a Las Vegas a derrocar la dictadora porque lo que está pasando es horrible, cuando yo veo esas nominaciones y no veo la presencia del reguetón ¿Cómo tú te sientes cabrón?”, dice muy sarcástico René Pérez.

Y es que la polémica se ha desatado entre los exponentes del reguetón. Ellos expresaran que hace falta reconocimiento a los artistas de este género.

Daddy Yankee, Nicky Jam, J. Balvin y otros famosos reguetoneros han hecho viral el hashtag #SinReggaetónNoHayLatinGrammy

Aunque ellos sí están nominados, han usado las redes sociales para mostrar su descontento por las pocas nominaciones al resto de sus compañeros. Maluma, por ejemplo, no tiene ninguna nominación.

Residente usó sus redes sociales para hacer un llamado a la calma a sus colegas. Sin embargo, lo hizo a su estilo, burlándose de ellos.

En su cuenta oficial de Instagram, Residente publicó un video en el que aparece al lado de un amigo. Y juntos brindaron un sarcástico discurso de más de cinco minutos.

Luego Residente dice: “El agua está sucia en Puerto Rico” y su compañero, agregó: “Lo que está pasando en Puerto Rico, no es para segundo plano”.

A post shared by René Pérez Joglar (@residente) on Sep 24, 2019 at 5:46pm PDT

View this post on Instagram

“Quieren mi apoyo ahora, la verdad, lo que yo creo es que deben relajarse porque los premios no determinan la calidad de la música y deben disfrutarlo", les recomienda.

"A mí no me nominaron este año. En urbano a mí me ganó Enrique Iglesias sin rapear. Pero no me voy a molestar. Lo que deben hacer es apoyar a los que nominaron”, sentenció el artista puertorriqueño.