La versión de Lucero y su relación con el prosticatálogo de Televisa

El periodista Jorge Carbajal, del programa “En Shock”, reveló que Lucero formaba parte del “catálogo” de actrices de Televisa.

Las famosas que aparecen en él estaban a disposición de grandes empresarios y políticos como parte del servicio de “acompañantes”.

Ella negó los rumores de la existencia de un catálogo de prostitución en la empresa, con el que se le había vinculado recientemente.

"En cuanto al catálogo de Televisa nunca he sabido de nadie que lo tuviese. Qué coraje que estén hablando de una tontería tan grande. Nunca me he dedicado a las drogas, ni a la prostitución, ni al alcohol. Nunca me ha gustado hacer algo que me pueda avergonzar", explicó durante la presentación de su nuevo álbum en la CDMX.

Conocida también como "La Novia de América" mostró indiferencia ante las críticas que algunas personalidades vertieron en redes sociales sobre su supuesta participación en este catálogo de mujeres jóvenes que supuestamente ofrecía la televisora a empresarios y personalidades a cambio de oportunidades laborales.

Más detalles

Carbajal dio a conocer los datos de la cantante mexicana, donde aparece su nombre completo, el número de teléfono (el cual está tachado), su estado civil como soltera; además tiene una anotación que indica “virgen”.

También se enumeraron los precios que se cobraba por la compañía de la joven, quien en esa época tenía 24 años.

Pasar la noche: US$1 millón 800 mil

Cena invitada: 100 mil pesos

Acompañante a evento sin prensa: 200 mil pesos

Acompañante a evento con prensa: 900 mil pesos

La compañía siempre ha negado la existencia del catálogo, pero algunas actrices confirmaron las palabras de Kate.

Youtube

Nuevo rumbo

Desde los 10 años ha sido toda una celebridad en México y en toda América y sigue creando nuevos proyectos de música, empresariales e incluso actualmente es "coach" del concurso de talentos "La Voz Kids", y asegura que su novio siempre la ha apoyado.

"Mi novio no es celoso. Me admira mucho, me apoya mucho y disfruta de mis éxitos. Realmente es un nombre muy inteligente, muy seguro y con mucha personalidad que sabe el amor y la confianza que nos tenemos", expresó la cantante.

Por otro lado, la celebridad habló de su futuro artístico y se mostró clara pero también abierta a seguir explorando caminos y a fijarse nuevos objetivos.