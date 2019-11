Filtran fotos de Eiza González con el cuerpo con moretones fans se preocupan

Miles de celebridades festejaron a lo grande Halloween, con extravagantes fiestas que ahora pagan la factura, tal como le sucedió a Eiza González.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz mexicana compartió algunas sus historias de Instagram en donde puede que disfrutó al máximo.

"The next compilation is called: I barely survived Halloween? (la siguiente compilación se llama: ¿de verdad sobreviví a Halloween)", publicó.