Tips prácticos para hacer un disfraz viral con muy poco dinero

No tienes que sobreproducirte al estilo de Heidi Klum para un disfraz. Con un poco de dinero puedes lograr un atuendo fuera de lo normal.

Atrévete a ser diferente

Si quieres pasar inadvertido, adelante: Ve por ese disfraz de ratoncita sexy, Mujer Maravilla o Batman. No hay nada más aburrido que un disfraz promedio de una figura promedio. En 1977 probablemente era genial disfrazarse de princesa Leia, pero hoy ya no lo es, a menos de que la hagas zombi. Entonces, si no lo haces de otra manera, puedes probar temas distintos y tener un disfraz con el que puedas mostrar tu originalidad.

Todos tienen que entender la referencia (como el Capitán América)

Te entiendo si lo que quieres ser es el onceavo Doctor Strange o el Sherlock de Benedict Cumberbatch, o tal vez el tipo de Death Note, con su libretita negra matando a todo el mundo, pero para ser viral hay que ser masivo y probablemente el meme de moda (bien ejecutado) pueda ser todo un éxito.

Tiene que parecerse a ti

No te digo que por no parecerte a Emilia Clarke no puedes ser la Daenerys Targaryen, pero no tiene ninguna gracia que el resto de las mujeres anden por ahí con la misma peluca rubia y todas parecidas. Si bien encontrar un personaje que ames y con el que tengas semejanzas físicas parece imposible, tienes que hacerlo diferente. Una madre disfrazó a sus hijos de dragones, por ejemplo, otra mujer puede hacer lo mismo con sus perros. Otra puede incluso ponerse un letrero con Dracarys o un vestido que diga eso. El disfraz puede ser genial si queda exacto, es lo ideal. Pero también puede serlo si queda subvertido e irónico, ¿hombres como en el video de Ariana Grande?

Lo más simple puede ser un disfraz genial

El mundo geek y el de pop no son las únicas referencias. Hay disfraces que, de por sí, con una gota de humor, ya son geniales. Puedes recurrir a un meme, a una situación o a una escena. Lo que cualquiera considera obvio puede llegar a ser un disfraz, pero lo ideal es que cumpla con los dos primeros requisitos. Tiene que hacer reír y tiene que ser identificable.

Ser ofensivo o no es gracioso

No, no te puedes disfrazar de otra raza, no puedes burlarte de una tragedia y no puedes contar la historia de otros pueblos a menos de que tú seas de ese pueblo. Eso es ofensivo y violenta e invisibiliza sus luchas. Es muy complicado meterse con esas cosas, incluso si eres de estas mismas comunidades violentadas, como el caso de la niña mexicana que se disfrazó de ella misma siendo deportada por Trump. Pero si estás en una posición de privilegio (la que sea) no te apropies de los relatos de otros y sé respetuoso de la historia.

