Uno de los protagonistas de "Yo soy Betty, la fea" pide trabajo en las redes

¿Que me vas a hacer conejo querido Kepa?😜 Conejo blanco, conejo rojo, un experimento teatral en el que el protagonista no sabe nada de la obra hasta minutos antes de salir a escena. No tiene libreto, guión, no ensaya, nada. ¡Pura improvisación! Kepa Amuchastegui, señorazo de la actuación, se le midió al reto y dice que está muerto del susto! Se presenta el sábado en el auditorio Old Mutual en Bogotá. @kepamuchastegui Y obvio , será un hit! 🐰#conejoblancoconejorojo #kepaamuchastegui #actorazo #miondaradial