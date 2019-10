¿Pedro Cuevas y Florecita Cobián se casaron? Fotos conmocionan a fans

View this post on Instagram

Despido agosto como se merece, porque ha sido el mes más importante para nosostros, pues desde el día 1 empezamos nuestra relación, celebramos mis mejores cumpleaños y ahora el del fruto de nuestro amor, nuestra hija adorada @laracuevasoficial ❤️. Después de tantos años, momentos tan hermosos y pruebas tan difíciles, nuestro amor ahora es más fuerte e invencible que nunca. No somos perfectos pero nuestro amor es verdadero y lo más importante es que aunque en algunos momentos parecía no ser nuestro destino estar juntos, fuimos nosotros los que decidimos estarlo, porque nos elegimos una y otra vez no importando que. Dios bendiga cada obstáculo, personas, retos que nosostros mismos nos pusimos, que hicieron nuestro amor más fuerte y más grande, esa pasión que nunca apagó el tiempo, sino que la encendió cada día más, porque siempre seremos eternos novios cómo nos gusta. Doy gracias a Dios, La Virgencita de Guadalupe, San José y al gran amor que me tiene mi amorcito lindo, por tener la relación y familia que siempre quisimos y soñamos. Hoy soy la mujer más feliz del universo por tenerlos conmigo y poder celebrar cada día y espero me alcance la vida para seguirnos amando así. FELIZ 10 ANIVERSARIO AMOR DE MI VIDA @pedrocuevasgt ❤️ Lo amo!!! Para siempre , para toda la vida ❤️❤️❤️ Aquí les dejo una muestra de nuestro antes y después después de 10 años 😊😍🥰😘 #mirazondeser #bandams #quedate #duosway