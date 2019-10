Piqué confiesa el pecado más goloso que ha cometido con Shakira

La pareja de Shakira, Gerard Piqué, estuvo en el programa español "El Hormiguero", donde habló de su vida personal y profesional, además analizó el próximo torneo de Copa Davis: inversión, equipos e implementos de cada uno de los deportistas.

Sin embargo, una de las revelaciones que dio de qué hablar sobre su vida íntima fue el “pecadito” gastronómico que realiza a diario.

"No me gusta hacer promoción, pero la Nutella me vuelve loco. Queda mal que lo diga como futbolista de élite, pero todos los días me como medio bote".

Además de revelar el gustito que comparte con su pareja, también anunció el tema favorito de la cantante colombiana.

"Waka Waka, porque nos conocimos con esa en el Mundial de 2010 y aparezco en el videoclip, haciendo el ridículo, pero salgo", comentó.

El español ha demostrado que la educación de sus hijos es un valor fundamental, no solo enfocado en el sentido académico, sino, en el cuidado ambiental. En imágenes se ha evidenciado como los pequeños se empeñan en guardar en una bolsa todo aquello que afecte al medio ambiente, especialmente plástico.

Su romance empezó en el Mundial de Sudáfrica 2010. En esta edición de la Copa de Fútbol, la selección europea por primera vez se coronó campeona tras derrotar a Holanda. Andrés Iniesta fue el encargado en marcar el gol que permitió alzarse con este torneo.

Para muchos, ambos han conformado la pareja "perfecta" con belleza, fama y dinero. Las dos estrellas mundiales tiene una de las fortunas más grandes, música y fútbol respectivamente.

¿Colaboración en conjunto?

La intérprete y Camilo Echeverry estuvieron juntos en Barcelona, España, durante el homenaje que el Cirque du Soleil le hizo al futbolista Lionel Messi.

Allí los famosos tuvieron su primer reencuentro y no dudaron en registrarlo, y compartirlo con sus millones de seguidores en las redes sociales.

Ambos publicaron una instantánea en la que posan muy sonrientes, causando gran revuelo entre sus fanáticos, pues desde que la barranquillera salió cantando el éxito musical “Tutu” y le propuso hacer un remix, estos no han parado de soñar con esta unión.

“Miren con quien estoy”, escribió Shak.

Por su parte, Camilo contó una tierna experiencia junto a ella, que lo marcó y le mostró la humildad de la artista, luego de que este estuviera en muletas tras sufrir un pequeño accidente en su tobillo.

“Yo no sé si este tipo de cosas se cuenten… pero me andaba doliendo el tobillo y me costaba mantenerme en pie… y ella me sentó, me puso almohaditas debajo de la pierna y me hizo sentir mejor… y bueno… eso”, narró en la descripción de la publicación en Instagram.

Miles de seguidores reaccionaron y pidieron una colaboración lo más pronto posible.