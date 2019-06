VIDEO. Estados Unidos marca el gol 50 de la Copa Oro 2019

Previo a la Copa Oro 2019, Estados Unidos dejó muchas dudas debido a los partidos perdidos en el previo del certamen.

Cayó ante Jamaica (0-1) y ante Venezuela (0-3), ambos partidos jugados en territorio norteamericano.

Pero en el arranque del certamen de Concacaf, los estadounidenses han dejado atrás esa seguidilla de partidos perdidos.

¿Y ahora apunta al título de la Copa?

La selección estadounidense clasificó este sábado a los cuartos de final al aplastar 6-0 a Trinidad y Tobago.

En la segunda jornada del Grupo D, disputada en el FirstEnergy Stadium de Cleveland.

Aaron Long abrió el marcador de cabeza a los 41 minutos, siendo el gol número 50 del evento, y el artillero Gyasi Zardes, con un doblete, sentenció la contienda en la segunda mitad (66, 69).

Aaron Long! @USMNT 🇺🇸 scores the 50th goal of #GoldCup2019 🏆 #ThisIsOurs #EstoEsNuestro pic.twitter.com/lUn68yVz18

Christian Pulisic (73), Paul Arriola (78) y de nuevo Long (90) cerraron la goleada frente a un equipo que bajó los brazos en los compases finales.

Play of the Game presented by @sprint

A beautiful combination by @USMNT is finished with a tap in by @gyasinho #USAvTRI #GoldCup2019 #EstoEsNuestro #ThisIsOurs pic.twitter.com/lXd6qBLyJD

— Gold Cup 2019 (@GoldCup) June 23, 2019