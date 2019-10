Mexicanos organizan marcha contra películas de Omar Chaparro y él los desafía en Twitter

Los eventos creados en Facebook sirven para que se convocar a los amigos a algo privado; sin embargo, en México han sido se han convertido en la excusa para hacer bromas y bullying, incluso en contra de famosos. Esto sucedió de nuevo con Omar Chaparro.

El actor descubrió que circula una convocatoria para marchar el domingo 27 de octubre a partir de las 11:00 horas (local), con tal de que el comediante deje de hacer películas con Martha Higareda.

El punto de reunión, según el evento, es el Ángel de la Independencia, y ya tiene más de 98 mil personas interesadas, y 20 mil han confirmado que asistirán.

De acuerdo a los comentarios, los usuarios apoyan la iniciativa y califican de "cine chatarra y basura" las producciones en donde trabajan los dos famosos.

"Observé la cartelera en el cine el día de ayer y me dió vergüenza ajena, fue como observar la misma trama de las telenovelas de televisa de los últimos 20 años", escribió un internauta.

El evento se ha convertido en viral, a tal grado que llegó a ojos de Omar, quien reaccionó con un poco de humor, aunque también con tono desafiante.

El también presentador de televisión recordó las críticas que surgieron cuando se confirmó que participaría en una producción dando vida al legendario cantante Pedro Infante.

"Si de por sí me quedé esperando la marcha que iban a hacer para que no interpretara a Pedro Infante No se vale que lo ilusionen así a uno", dijo en broma.