VIDEO. A Martha Higareda se le salió un moco frente a Keanu Reeves y Chris Evans

Martha Higareda confesó en el programa de televisión de Unicable, "D- Generaciones", que pasó uno de los momentos más bochornosos de su vida con los actores Keanu Reeves y Chris Evans.

La protagonista de la cinta "Amarte Duele" detalló que en una ocasión tuvo que rodar una escena donde debía nadar bajo el agua:

"Cuando salgas, el actor te va a voltear a ver. Caminas, Keanu llega, te envuelve con una toalla y te da un beso en la boca".

Sin embargo, Higareda aseguró que lo que en realidad pasó fue algo muy vergonzoso.

"Yo soy chaparra, no toco el fondo de la alberca. Total, agarro aire y voy debajo del agua, tenía que llegar a unas escaleras, llego, pero me estoy ahogando, salgo de las escaleras y el cuate que se me tenía que quedar viendo me ve con cara de shock".

La actriz mexicana confesó que al seguir caminando, Keanu la envolvió con la toalla y le dio un beso en la frente.

Sin darse cuenta de lo que pasaba, Martha caminó hacia la mesa en donde se encontraba Chris Evans, quien la miró “feo”.

"Camino y llego con Capitán América, me siento y se burla. ¿Qué pasa? Les digo, y todos me dijeron: ‘tienes un moco’".

Revista Quién

Duros momentos

Martha mostró preocupación por su familia, quien tiene varios restaurantes de sushi, debido a que están siendo amenazados por el crimen organizado en Tabasco.

Un empresario tabasqueño informó que ya hasta quieren cerrar los establecimientos de comida, pues los familiares de Higareda reconocieron que sujetos en la entidad ya les han pedido pagar el derecho de piso.

De acuerdo con el reportero Gabriel Cuevas, los propietarios de la cadena de restaurantes fueron extorsionados.

Higareda aprovechó el estreno de su más reciente película "Todas caen" y lamentó la inseguridad que se vive en el estado de Tabasco, de donde es originaria.