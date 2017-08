Organizan marcha en México en contra de la hija de Eugenio Derbez

El sueño de la hija de Eugenio Derbez es ser una de las actrices reconocidas en México, por eso se ha movido el mundo del espectáculo desde hace algún tiempo.

Ya sea en la pantalla grande o en series de televisión, Aislinn Derbez se mantiene fija en su carrera artística.

Sus actuaciones despertaron el disgusto de algunos mexicanos, quienes estarían organizando una marcha en su contra para que ya no actúe.

Un grupo de opositores decidieron manifestarse en contra de ella pues aseguran que están hartos de sus apariciones en todos lados.

A través de las redes sociales se abrió una convocatoria para que la actriz deje de hacer filmes.

La actriz ha protagonizado desde el 2015 seis películas como “A la mala” de 2015; “Compadres”, “Macho”, “Que pena tu vida”, “Todo o nada” y “Hazlo como hombre”.

Vadhir no dudó en expresar su desacuerdo ante la supuesta convocatoria para protestar en contra de su hermana.

“Me acaban de decir eso pero honestamente no sabía, no estaba enterado pero no estoy de acuerdo, se me hace una mujer talentosísima, siento que ha demostrado que es una gran actriz y me encanta todo lo que hace, yo sí quiero que obviamente siga generando trabajo, películas y proyectos, porque es genial”.