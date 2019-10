Papá de Beyoncé revela que tiene cáncer de seno

El padre de Beyoncé, Mathew Knowles, reveló que tiene cáncer de seno y lo hace justo en el primer día del mes de concientización sobre el cáncer de mama, que es todo octubre.

Su confesión la hizo durante una entrevista con Michael Strahan, que se emitirá en Good Morning America este miércoles.

El cáncer de seno en los hombres es raro: más del 99 por ciento de todos los casos de cáncer de seno diagnosticados son en mujeres. Las probabilidades de que un hombre contraiga cáncer de seno son de mil a uno.

TOMORROW ON @GMA: @MathewKnowles, the father of @Beyonce and @solangeknowles, sits down one-on-one with @michaelstrahan and reveals his fight with breast cancer. See the EXCLUSIVE interview only on GMA tomorrow. pic.twitter.com/Gmojh40ARb

— Good Morning America (@GMA) October 1, 2019