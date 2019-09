Proponen atentado contra Yolanda Andrade por revelar su boda con Verónica Castro

Hace un par de semanas Yolanda Andrade confesó que se había casado simbólicamente con Verónica Castro, eso dejó que hace algunos años ellas mantuvieron una relación íntima.

Tras estas fuertes declaraciones, han surgido diversas posturas por parte de los seguidores de ambas y de algunos famosos.

Debido a lo anterior, se dio a conocer una amenaza de muerte en contra de la presentadora de "Montse & Joe", por parte de un hombre a través de Instagram.

Según publicaron medios mexicanos, la intimidación fue emitida por un usuario de la red sociales llamado "@edgar.carrillo" y ofreció dinero para la persona que acabara con la vida de Andrade.

"Pago 10 mil pesos (515 dólares) a quien mate a la machorra de Yolanda”, se leyó en los comentarios de una publicación de la conductora.

Además, según se afirmó que el perfil del sujeto era público en el momento que emitió el comentario, no obstante, al buscarlo en Instagram la cuenta del usuario ya no apareció.

Todo esto se dio después de que la polémica presentadora ofreció una entrevista en exclusiva con TV Notas, con el objetivo de seguir dando su versión sobre la boda simbólica que tuvo con “La Vero”.

Por eso lo dijo

La exactriz contó que de hecho, su relación con la diva de las telenovelas no fue un amor de ocasión ni mucho menos, ya que estuvieron juntas durante cinco años. Por lo mismo, vivieron muchas cosas juntas, como una operación muy delicada a la que se sometió Verónica Castro.

"Cuando a ella la operaron, yo la lleve a la operación. Yo estuve con ella y no estaba ningún familiar", compartió Yolanda.

Además, confesó el verdadero motivo por el que decidió confirmar la identidad de su ex esposa, y lo hizo por una declaración de Verónica hace algunos años:

"En esta vida no voy a ser lesbiana", esto le pareció muy ofensiva para la comunidad LGBT.

"Nunca lo hubiera confirmado si Verónica no hubiera detonado ese misil que aventó al decir (en Venga la Alegría) que no era lesbiana… Yo he tenido muchas parejas, pero muchas, y jamás en la vida he dicho ni voy a decir quiénes son porque hay un código personal… Si ofendí a alguien diciendo la verdad, ofrezco una disculpa", dijo Yolanda a la publicación.