Miley Cyrus fue a los VMAs junto a su nueva novia y su cariñoso momento se hizo viral

El proceso de divorcio y los escándalos no impidieron que Miley Cyrus asistiera a los MTV Video Music Awards e interpretara por primera vez en vivo su nueva canción "Slide Away", presuntamente dedicada a su ahora ex Liam Hemsworth.

Sin embargo, lo que nadie esperaba es que la cantante llegara al mediático evento acompañada de su nueva novia.

La estrella hizo estremecer al público con su emotiva presentación decorada con un filtro blanco y negro, pero lo que más sorprendió fue la persona que la esperaba en backstage: Kaitlynn Carter.

Luego de que la intérprete y la influencer fueran captadas besándose en Italia, ambas llegaron juntas a la ceremonia.

Enamoradas

Dos semanas después de que se confirmara su separación, la cantante protagonizó un emotivo momento previo a subir al escenario.

En un video del detrás de cámaras de la entrega de premios se pudo ver a Cyrus mientras se dirigía al escenario del Prudential Center en Newark y estaba acompañada por Kaitlynn.

Carter tuvo un gesto cariñoso con su novia al acariciar su cabeza mientras caminaban una al lado de la otra, rodeadas por personal de la producción.

Aunque no fue posible ver la reacción de Miley ante el gesto de la modelo porque justo se corta el clip, sí pudo verse la emotiva interpretación.

Cyrus cantó el tema Slide Away que, al parecer, estuvo inspirado en su ruptura con el actor australiano.

"Ya no tenemos 17/ no soy quien solía ser/ Dices que todo cambió/ tienes razón, ahora crecimos", dice parte de la canción interpretada por Cyrus.

La bloguera no hizo mayor comentario al hecho de haber acompañado a Cyrus y en la selfie que compartió solo aparecía ella, pero varios de los comentarios que recibió hacían referencia a su cercanía con la artista.

La separación de Miley y Liam ha estado llena de escándalos. En algún momento, los fans tenías las esperanzas de una reconciliación; sin embargo, el actor tomó la decisión final y le solicitó el divorció a quien fue su esposa por 8 meses.