El viento traiciona vestido de Margot Robbie en plena alfombra y casi enseña de más

#margotrobbie in #oscardelarenta #مارغوت_روبي بفستان من #اوسكار_دي_لارينتا العرض الأول لفيلم #onceuponatime أوسكار دي لارينتا براند عنده كثير فساتين حلوة بس كعادة مارغوت روبي🤦🏻‍♀️ الفستان كله على بعضه حلو بس المفروض الحزام يكون من البطن للخصر بس صار من الخصر لبداية الفخذ🤦🏻‍♀️😅 الحلق كثير حلو وأنا بعشق مجوهرات أوسكار دي لارينتا وعندي منه😍 الكلاج وحتى الميكب بيرفكت👌🏼😍 8.9/10 رأيكم؟ وكم بتعطوها من عشرة؟ . #margotrobbie #onceuponatime #oscardelarenta #fashion #hollywood #redcarpet #leonardodicaprio #bradpitt