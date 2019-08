Revelan el proyecto que por fin traería de vuelta a Adela Noriega

Luego de más de una década de estar alejada de las cámaras, Adela Noriega podría regresar a un proyecto que produce Carla Estrada.

Todo parece indicar que la actriz regresará para protagonizar el remake de la telenovela “El privilegio de amar”, tal y como lo hizo en 1998.

Según la revista People, la productora aseguró que el proyecto ya se encuentra muy avanzado, y hasta ahora está entusiasmada de que sea el inminente regreso de la celebridad, quien ha estado oculta tras grabar “Fuego en la sangre”, en 2008 y junto a Eduardo Yáñez.

Carla Estrada quiere William Levy, Adela Noriega y Eduardo Yáñez para su proxima telenovela, el remake de #ElPrivilegiodeAmar en Televisa. pic.twitter.com/z6SBlVqnVS — Soap Bubble (@soapbubblehr) August 17, 2019

Durante una conferencia de prensa, Carla dijo que ahora todavía se encuentra trabajando en el libreto, pues esta versión tendrá 25 capítulos, 130 menos que la producción original. Esto es un gran reto porque ha tenido que reducir escenas pero confía que le gustará al público.

¡Contéstame!

Para ella no hay que nadie más para protagonizarla, aunque formalmente no ha habido un acercamiento, no dudó en pedirle que aparezca.

“Le podrían dar un llamado? ¡Adela, contéstame!”, expresó ante los medios.

Esta no es la primera vez que se habla de un posible regreso de Noriega a la televisión, pues Fernando Carrillo contó que estaba trabajando en un nuevo proyecto donde compartiría créditos con ella.

Más detalles

Adela protagonizó decenas de melodramas en Televisa, entre ellos: “Quinceañera”, “María Isabel”, “La esposa virgen”, “Amor Real”, entre otros.

Sin embargo, tras varios éxitos decidió alejarse de la farándula mexicana para llevar una vida más tranquila.

Adela Noriega sorprende a sus fans con su primer mensaje en Twitter Tras protagonizar "Fuego en la sangre", la actriz mexicana ha estado alejada de todo desde hace más de diez años y la última foto de ella fue en 2013.

En diciembre del año pasado, el periodista Gustavo Adolfo Infante reveló que ella vivía en un departamento en Polanco.