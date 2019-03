Carla Estrada habla del "romance" que tuvo con William Levy

Hace un par de meses empezó a circular el rumor de un supuesto romance entre Carla Estrada y William y Levy, y fue Niurka Marcos quien lo sacó a la luz.

Estos señalamientos generaron polémica y los medios de comunicación comenzaron su investigación, pero la productora decidió aclararlo todo en una entrevista para el programa La Saga de Adela Micha.

Durante la conversación, la conductora le preguntó cómo fue que William llegó a la pantalla chica. Ella contó que una vez contrató un sistema de cable para sus oficinas en Miami, Estados Unidos, y el técnico le pidió un DVD para probar el sistema, en eso, ella tomó el material del cubano sin saber que era él.

"No puedo hablarte mal de él la verdad, siempre fue muy profesional", indicó.

Antes los rumores, Adela también le preguntó si mantuvo un romance con el guapo cubano o solo fue un chisme, a lo que la productora respondió:

"Jamás, no sé de dónde sacó ese chisme. Me mandó un mensaje (William Levy) me dijo: Carla quieres que hablé, yo le dije: ay no, nada porque a palabras necias oídos sordos".

Sin embargo, la mexicana dijo que sí había "hecho el amor" con el cubano.

"Fíjate que nunca anduve con él, pero sí hicimos el amor".

Pero no en el sentido literal, sino porque cuando grabaron Sortilegio, hubo muchas escenas de amor, las cuales disfrutó mucho porque tenía que dirigir a Jacky Bracamontes y al cubano.

¿Regresará?

Aunque la entrevista fue para hablar algunos detalles de su más reciente proyecto "Silvia Pinal frente a ti", dejó ver que entre sus proyectos está el regreso de Adela Noriega a la televisión.

"Acabo de ver por cierto a su hermana y le dije: ‘Ya dile a Adela que vamos a hacer algo’, porque me encanta", expresó la productora de grandes melodramas como "Quinceañera", "Amor en silencio" y "Los parientes pobres".

Durante la charla, Estrada aseguró que fue un rumor la supuesta relación que tuvo la actriz con un expresidente de la república.

"Yo digo que no, que ella nunca anduvo. La verdad Adela es una niña única, yo sí creo que es una total leyenda urbana", afirmó.

Sobre el regreso de la actriz a las telenovelas, dijo Noriega ha regresado dos veces bajo su tutela y espera que la tercera ocasión también sea con ella, sin embargo, no dio detalles sobre una posible fecha tentativa.