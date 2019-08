VIDEO. "Humillan" a Alicia Machando por su peso durante programa de "Hoy"

View this post on Instagram

Una tarde de sesión de fotos y muy divertidos solo para @lasdivinasmx homenaje total a otra #Divina la gran #LauraLeon Gracias mis TESOROSSSSS LA MAXIMA GRACIAS A MI SÚPER EQUIPO #venezuelanpower #photoshoot by @eldelagorravinotinto producción @danielferrerc los adoro tesoros 😘🇲🇽❤️☝🏻#mexicocity @sherlyny @gabyspanictv 🙏🏻😘