Haters destrozan a Kim Flores por su "horrendo" atuendo en la luna de miel

El pasado 27 de julio, Edwin Luna y Kim Flores contrajeron nupcias en una majestuosa boda religiosa en la catedral de Monterrey, Nuevo León.

Los días anteriores a la esperada celebración estuvieron empañados por las críticas y los fuertes ataques que lanzó la madre de la modelo guatemalteca, Becky Colombani, señalando que su hija se casaba por interés.

Sin embargo, todo parece indicar que la pareja ha decidido olvidarse de los comentarios negativos en su contra y por medio de sus redes sociales presumen algunos detalles de su luna de miel en Dubái.

Primero llegaron a Londres, destino en el que tuvieron una parada técnica por unas horas para después viajar a Emiratos Árabes Unidos.

¡No la quieren!

Además de las historias que ambos han compartido en Instagram, Kimberly posó frente a la cámara luciendo un traje de baño negro de dos piezas y una falda roja, lo que causó que gran parte de los usuarios de Instagram la criticara por el outfit.

"Qué horror, parece disfraz"

"Neta no estás en cualquier lugar como para que uses esos trapos"

"Te ves bien naca"

"Tu look muy feíto"

"Aunque que tengas dinero, no tienes la clase ni el gusto"

"El ombligo parece nido de paloma😂😂😂"

"Qué bueno que andes por allá, gracias a tu esfuerzo por ser una mujer estudiosa y trabajadora… Ahhh no verdad 😂"

"Podrías usar un traje de baño más bonito con ese cuerpazo, cómprate algo mejor por allí 😉"

Así reacciona

Recordemos que tras la boda, Colombani posteó varios videos en los que habló muy mal de su hija y la calificó como "paloma negra" e "interesada".

En el clip que más causó conmoción entre los fans del vocalista de “La Trakalosa”, Becky se mostró muy afectada llorando ante la cámara y aseguró que Kimberly se sentía avergonzada de su familia por lo cual no había invitado a su hermano a la boda.

TV Notas entrevista a suegra de Edwin Luna y revela los peores secretos de Kim Flores En una entrevista, la mamá de la modelo guatemalteca contó la verdad del hijo enfermo de Kim, lo que hacía antes de conocer al cantante mexicano y mostró fotos de antes de todas las cirugías que se hizo.

La señora también indicó que la ahora esposa de Luna tiene un hijo con autismo del cual no se hace cargo.

Ante esta lluvia de declaraciones, los medios de comunicación deseaban conocer la versión del cantante:

"Yo qué te puedo decir, soy la persona menos indicada que puede hablar al respecto, es una cosa de mi mujer y de su madre. Yo lo único que puedo decir es que Dios la bendiga y desde que estoy con mi mujer únicamente dos veces he hablado con ella, procuro no meterme en cosas que no me corresponder", declaró.