Kim Flores y Edwin Luna comparten las primeras imágenes de su luna de miel

View this post on Instagram

Toda la misa de #NuestraBodaEnAzteca fue hermosa Gracias a @padrejuanjomtz pero si me preguntan por un momento que ame, fue cuando nos sorprendió invitando a nuestros hijos para darnos la bendición a todos en familia #GraciasADios por estos momentos #AmoMiVida #AmoMiFamilia #SiempreDaGracias @kimfloresgz @damianccito @dashayuliedluna #Elian @kgiannaluna