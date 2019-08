Pati Chapoy destroza a Kim Flores y a la boda con Edwin Luna

View this post on Instagram

Un momento inolvidable #TEAMO @kimfloresgz gracias a Dios por regalarnos este momento tan hermoso, un momento que algún día llegue a imaginar que ya no podría vivir, estamos aún muy emocionados por todo, cada segundo de organización, cada invitado, todo fue hermoso, gracias a toda la gente que nos acompañó también por medio de las redes, por medio de la televisión #AmoMiVida #AmoMiFamilia #FamiliaDeLunaticos #AgradecidoConLaVida #AgradecidoPorTodo Hoy comprendo aún más cada segundo de mi vida. #EstoyFeliz 📸: @enriquezamarripa 🔥