Cara Delevingne se casó con una famosa actriz y viralizan la foto oficial

Desde que saltó a la fama, Cara Delevingne ha llamado la atención por ser una modelo que marca tendencia son su revolucionario y extravagante estilo.

Además, por defender su preferencia sexual, pues ha sido una de las modelo que ha llevado una verdadera relación sólida con su pareja Ashley Benson.

Tras un buen tiempo juntas, este fin de semana la modelo sorprendió con fotografías de su boda, donde luce muy sensual portando un esmoquin, simulando ser ella la figura "masculina", mientras su esposa lucía un vestido blanco de novia.

Según medios estadounidenses, la íntima ceremonia se llevó a cabo en Las Vegas y la temática fue “Elvis Presley”, siendo él quien los uniera en legal matrimonio en Estados Unidos.

The “friendship ceremony” is basically a wedding without the legal paperwork, so make of that what you will https://t.co/OppVqBAIrO

— NYLON (@NylonMag) August 5, 2019