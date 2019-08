El sexy baile de Consuelo Duval en bikini que paralizó a sus fans

Consuelo Duval conquistó a sus miles de fanáticos con un sexy video que compartió en Instagram, en donde muestra sus dotes de bailarina.

Mientras su hija la grababa, la actriz mexicana se colocó frente a la cámara en un bikini dejando al descubierto su vientre. Al ritmo de la música, comenzó a mover sensualmente las caderas.

"Y que me acuerdo que desde los 12 aprendí a bailar tahitiano!! Y mi hija @palyoficial me lo recordó! 🤪🤪 ya la levantada no es igual pero todavía me acuerdo!!🤪🏝🏝🏝", escribió.