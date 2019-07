Entregan Doctorado Honoris Causa a Laura Bozzo y las redes la hacen pedazos

Laura Bozzo recibió un Doctorado Honoris Causa por su lucha en defensa de los derechos de las mujeres.

El reconocimiento fue entregado por el Claustro Académico Universitario y el Centro Universitario Inglés, durante un acto que se llevó a cabo en el Auditorio Benito Juárez del Congreso de la Ciudad de México.

"Emocionada. No solo por el Doctorado Honoris Causa sino también por la medalla Benito Juárez otorgada en el congreso de la Ciudad de México por la defensa de los derechos de la mujer, GRACIAS MEXICO. Dedicado a las mujeres más humildes de mis comedores", expresó en su perfil de Twitter.

Emocionada 😔 no solo por el Doctorado Honoris Causa😀si no también por la medalla Benito Juárez otorgada en el congreso de la C de MX por la defensa de los Derechos de la Mujer, GRACIAS MEXICO♥️dedicado a las mujeres más humildes de mis comedores♥️ pic.twitter.com/0OULJijUjA

— Laura Bozzo (@laurabozzo) July 30, 2019