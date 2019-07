FOTOS. Critican los atributos de Camila Cabello en traje de baño transparente

Aunque ninguno ha confirmado que tienen una relación amorosa, Camila Cabello y Shawn Mendes le han dado rienda suelta a sus sentimientos.

La pareja fueron captados muy románticos durante sus vacaciones en las playas de Miami.

Según medios internacionales, la cantante aprovechó sus días libres no solo para descansar al lado de su novio, sino también para visitar a sus padres, quienes viven en Florida desde hace años.

camila cabello y el mar son enemigos naturales y este vídeo lo demuestra pic.twitter.com/sdBeYdNKHP — eriKa (@inspiredkarla2) July 31, 2019

Las imágenes los muestran en una alberca y en el mar, y en ambos lugares dieron muestra de que están totalmente enamorados y no les importa que los paparazzi capten cada muestra de cariño que se dan.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que a la joven no la ha importado mostrarse al natural, dejando ver su figura tal y como es.

De hecho, la ex integrante de Fifth Harmony se dejó fotografiar en un revelador traje de baño blanco bastante transparente que dejaba al descubierto que es una mujer real y no tiene inconveniente alguno en ir contra los cánones de belleza impuestos por la industria.

Aunque algunos seguidores halagaron que se mostrara así; otros criticaron sus atributos.

#CamilaCabello y el mar son enemigos naturales y este vídeo lo demuestra"

"Vaya que si es una mujer normal, no se nota para nada los ejercicios"

"Para mi se ve hermosa"

"Uyyy qué fea, mejor se hubiera puesto un bikini"

"Creo que ese traje de baño no le favorece"

Más detalles

Hasta el 14 de julio, los dos cantantes seguían negando que entre ellos existiera una relación amorosa , a pesar de que ya han sido captados en varias ocasiones y en público en actitud totalmente romántica.

Incluso, solo en una ocasión la celebridad se animó a hablar públicamente del tipo de vínculo que mantenía con Shawn, y lo hizo para señalar que la buena sintonía que hay entre los dos se debía, entre otras cosas, al hecho de que ambos han atravesado experiencias similares en la industria musical.

"La verdad es que no tengo muchos amigos en esta profesión. Solo tengo un grupo muy reducido de personas en las que confío plenamente, Shawn es uno de ellos y tengo que decir que me resulta extraño haber encontrado a alguien tan normal en esta industria, independientemente de la intensidad de su carrera.