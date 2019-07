Sheyla calla las críticas por su pérdida de peso con transparente y ajustado vestido

View this post on Instagram

SI.. Soy GORDA tengo en mi cicatrices en mi cuerpo que se valorar y portar con orgullo porque representan cada batalla que mi cuerpo ha tenido que librar, son mis trofeos de guerra. Yo sé que mi vida no gira en torno a mi talla, ni a lo que como; mi vida gira en torno a lo que soy: una MUJER así como me dicen (Gorda) pero una con muchas cualidades que con certeza se, cualquier persona que se toma el tiempo de conocerme más allá de lo que está a simple vista, admira y ama en mí. Pero a veces, al verme al espejo, al escuchar cometarios y burlas debo recordarme a mi misma que lo más importante no es como me miren ó acepten los demás, lo más importante es la forma en la que YO me veo y acepto a mí misma!! Porque antes de poder recibir Amor 💖 de otros debo aprender a amarme YO, regalarme una sonrisa cuando vea mi imagen desnuda frente al espejo, valorar cada centímetro de mi panza, amar cada parte de mi piel, mis gorditos, ver sin pena o culpa la celulitis en mis piernas; porque al final del día, ese es mi cuerpo y esa soy yo! Por favor, giren sus cabezas cuando paso a su lado, claven sus mirada; comenten de mi presencia, hablen de mí; porque esta GORDA no se va a detener ante miradas, gritos ni insultos; esta GORDA avanza a paso firme, abriéndose camino en un mundo que, aunque no fue diseñado para mujeres como yo, he logrado entender : soy SHEYLA, este es mi cuerpo, esta soy yo, y ME AMO! YES .. I am FAT I have in my scars on my body that I value and carry with pride because they represent every battle that my body has had to fight, they are my war trophies. I know that my life does not turn around my size, or what I eat; My life revolves around who I am: a WOMAN as they say to me (Fat) but one with many qualities that I am sure is, anyone who takes the time to know me beyond what is at first sight, admires and love in me But sometimes, when looking at myself in the mirror, when listening to comments and teasing, I must remind myself that the most important thing is not how others look at me or accept me, the most important thing is the way in which I see myself and accept myself !! Because before I can receive Love 💖 from others I must learn to love myself,