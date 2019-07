¡Lo logró! “Avengers: Endgame” ya es la película más taquillera de la historia

La película "Avengers: Endgame" se ha convertido oficialmente en la más taquillera de la historia, superando al fin a "Avatar", la famosa cinta de James Cameron que ostentó el récord durante una década.

La cinta, que cierra la "Saga del Infinito", un ciclo de 22 películas del Universo Cinemático de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), recaudó 1.5 millones de dólares en Estados Unidos y el extranjero en su decimotercera semana.

Llevó así su total a 2.790,2 millones de dólares.

"Avatar", estrenada en 2009, recaudó 2.789,7 millones.

El récord de "Avengers: Endgame" se anunció coincidiendo con la aparición del presidente de Marvel, Kevin Feige, en la Comic-Con de San Diego, el mayor festival mundial de fans de cómics, cine popular y series en el mundo.

"Hay que mandar un saludo a James Cameron, que tuvo el título durante mucho tiempo", declaró Feige.

Ambas películas son propiedad de Disney desde que este adquirió la compañía 21st Century Fox.

