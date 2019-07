Vidente revela que Edwin Luna está bajo efectos de santería por parte de Kim Flores

View this post on Instagram

Llegaste a nuestra vida para enseñarnos que es un verdadero HOGAR 🏠 nos cambiaste los rumbos por completo. Fuiste una niña tan deseada por nosotros, tan amada por Dios y tus papis 💖 Tienes una luz tan única …. que se que llegarás muy lejos mi princesa 👑 Te amamos y nos llena de felicidad cada detalle qué haces día a día 🙏🏻🌈 @kgiannaluna Como siempre te digo GRACIAS AMOR POR MI NIÑA @edwinlunat #GraciasaDios #nuestrabodaenazteca #cuentaRegresiva #LosLunaFlores La mejor fotografía con @memorick_photography