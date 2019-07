Justin Bieber le pide a Donald Trump que "libere de las jaulas" a los niños migrantes

Luego de que Donald Trump prometiera su apoyo para liberar al rapero A$AP Rocky, quien está detenido en Suecia desde inicio de mes, Justin Bieber hizo una petición al presidente estadounidense que tocó una de sus más polémicas políticas de gobierno.

I want my friend out.. I appreciate you trying to help him. But while your at it @realDonaldTrump can you also let those kids out of cages?

— Justin Bieber (@justinbieber) July 20, 2019