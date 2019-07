Ariadna Gutiérrez enciende a sus fans con un vestido transparente y sin ropa interior

View this post on Instagram

ASÍ O MAS REGÍA! Nuestra beba en la alfombra roja de los premios juventud 2019 en un mini dress con transparencias que dejo mucho de que hablar!! Estas alfombras rojas se prestan para que las mujeres se arriesguen y saquen su lado atrevido y sexy, la que puede puede y la que no que se vaya forrada hasta los dedos de los pies, permiso. ✨ #AriadnaGutierrez #MissColombia #PremiosJuventud2019 #MissUniverso #PremiosJuventud