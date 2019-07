Ninel Conde presume sus atributos en vestido transparente y sin ropa interior

A lo largo de su larga carrera, Ninel Conde se ha caracterizado por ser una de las celebridades con las mejores curvas de la farándula en México.

Y lo sigue demostrando, pues a sus 48 años ella tiene un cuerpo de envidia, el cual ha logrado a base disciplina.

Cada vez que puede el "Bombón Asesino" deja ver su sensualidad con candentes fotos en sus redes sociales.

Ahora lo hizo con una fotografía donde presumió sus atributos, luciendo un ajustado vestido negro con transparencias que dejaba en evidencia que no tenía ropa interior.

"Cerrando la semana agradecida con Dios por tener la fortuna de trabajar en lo que más amo. 🙏🏻😊 Han sido días acelerados pero estoy feliz por lo que se viene, ¡les deseo tengan un hermoso viernes! 👗: @fashionboutiquebync_", publicó.

En la imagen, el atuendo moldea su perfecta silueta, en donde ella aparece de perfil. Sus curvas se llevaron toda la atención pues logró cautiva a más de 43 mil fans.

Perfección en traje de baño

Otra de las fotos que subió en su Instagram también arrancó suspiros, en ella aparece tomando el sol y luciendo un bikini estampado.

El tono bronceado de su figura enamoró a sus fans, pues le indicaron que se ese color le quedaba de maravilla.

"¿Ya se antojan vacaciones, no? 🏖 ¡A mí me urge ir a la playa! Cuéntenme a ustedes, ¿a dónde les gustaría ir?", escribió.