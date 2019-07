VIDEO. Carlos Trejo hiere el rostro de Alfredo Adame con una botella en plena conferencia

Alfredo Adame y Carlos Trejo no pudieron esperar a que se lleve a cabo su pelea y durante una conferencia de prensa se armó tremendo pleito, y hasta el actor terminó con una cortada en la frente y posiblemente necesite algunas suturas.

Mientras daban todos los detalles de próximo encuentro protagonizarán el próximo 2 de agosto, ambos hombres se hicieron de palabras, gritos, golpes y empujones para demostrarse el odio que sienten desde hace años.

Fue justo cuando la celebridad ingresó al lugar que comenzó el pleito, el equipo de seguridad les tuvo que pedir que ocuparan sus lugares y así iniciar la conferencia.

Se arma el zafarrancho durante la conferencia para dar a conocer últimos detalles de la pelea que sostendrá Alfredo Adame @aadameoficial y Carlos Trejo @ct_caza en el show que han titulado “AJUSTE DE CUENTAS” pic.twitter.com/P8nwfbF6tu — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) July 10, 2019

Según lo anunciado, "el ajuste de cuentas" se llevará a cabo en el Foro 360 en Naucalpan, en el Estado de México.

El gusto de verlos compartiendo la mesa duró poco, ya que mientras el actor respondía algunos detalles sobre su preparación física, Carlos le arrojó una botella de agua que terminó con su discurso.

Sin embargo, Alfredo terminó con una herida sangrante en el lado izquierdo del rostro, por lo que la conferencia fue suspendida momentáneamente y los contendientes separados para evitar más disputas.

¡No acabó ahí!

Cuando los ánimos se calmaron continuó la conferencia. Ambas personalidades ofrecieron un mensaje a los medios de comunicación para ofrecer sus puntos de vista y lo que esperan de esta pelea.

Asimismo, el artista dijo que esta agresión no afecta el contrato de la pelea pactada en agosto y que la sumará a las cuentas pendientes que tiene con "el cazafantasmas" para desquitarse arriba del ring.

"Ya vieron lo que pasó. De un mamarracho y cobarde no se puede esperar nada. Nada más se suma a la cuenta. Estoy acostumbrado (a los golpes) si ven toda mi cara tengo muchas cicatrices", declaró Alfredo.

Publinews México

"No hay show, no hay nada. Para todos los que pensaron que era un show pues ya vieron que no lo es. Es un acto de cobardía, es una buena cortada, el borde de la tapa de la botella me pegó", añadió.

La pelea se regirá por 17 reglas de artes marciales y en caso de que alguno de los dos contendientes las rompan serán acreedores a una multa de millón y medio de pesos, informó el encargado jurídico del evento, Manuel Montalvo.