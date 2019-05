Revelan fecha para la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo

Tras varios meses de especulaciones y de no saber si Alfredo Adame y Carlos Trejo cumplirían con su palabra ya hay fecha para la pelea.

Fue “El Cazafantasmas” quien por medio de su Twitter reveló el lugar y día que se llevará a cabo tan esperado evento.

Por medio de los representantes del actor y de Trejo se mostraron los contratos que se firmaron para pactar el encuentro que se realizará en agosto.

“La pelea es el tres de agosto a las 20:00 horas, en el restaurante Arroyo”, publicó.

3 de agosto TREJO VS ADAME YA ES OFICIAL pic.twitter.com/NjsC5TSpBb — CARLOS TREJO OFICIAL (@ct_caza) May 28, 2019

Se reveló que el encuentro será regido con la normativa de las artes marciales mixtas, y probablemente ambos ya se estén preparando profesionalmente.

¿Cómo empezó todo?

Fue el pasado 7 de marzo cuando el artista retó a Carlos a pelear y así resolver los conflictos del pasado.

Esto se dio porque el conductor aseguró que le había tirado los dientes a Alfredo, por lo que él fue a un programa de televisión por negar los hechos y lanzar la propuesta.

“Le aviento el guante, tres rounds de tres minutos bajo las reglas de artes marciales mixtas, con guantelete y todo”, aseguró.

Trejo es escritor del libro “Cañitas”, y se hizo famoso por tratar temas paranormales en algunos programa matutinos.

Ya hay fecha para la pelea de Carlos Trejo vs Alfredo Adame, kemozion. 3 de Agosto, llega ya. pic.twitter.com/JJgtgVITNH — Chibi Aleh Luna (@AlehTsukiino) May 29, 2019

Terrible venganza

El polémico pleito entre ellos ya llegó a otro nivel, pues ya cobró su primera víctima y fue el hijo del actor: Sebastián Adame Banquells.

Medios mexicanos revelaron que el "cazafantasmas" filtro unas íntimas imágenes del joven en donde se le ve besándose con otro chico.

La guerra continuó cuando Trejo acusó a Adame de homofóbico al hacer una publicación en su cuenta de Instagram donde ventila que uno de los hijos del actor es homosexual.

"El hecho de tener preferencias sexuales diferentes no quiere decir que les falte corazón o sentimientos. El motivo por el que Alfredo Adame, el famoso 'macho alfa' no quiere a su hijo es este", publicó Carlos en una imagen donde aparece Sebastián junto a su pareja, aunque no se les ven los rostros.