Memes atacan los cambios de Disney a sus clásicos personajes

Disney rompió las reglas al transformar a personajes clásicos; los comentarios no se hacen esperar.

Las redes sociales se han convertido en el medio para que la gente exponga sus comentarios, críticas y apoyos.

Es la manera directa de expresar los sentimientos e ideas sobre determinada situación.

Disney está rompiendo las reglas en sus historias clásicas, esto ha puesto a sus fanáticos a favor y en contra.

Halle Bailey dará vida a Ariel en la próxima adaptación de The Little Mermaid (La Sirenita), su aspecto dista mucho de la imagen del personaje original.

No se porque Disney eligió a Halle Bailey como Ariel. Porque estamos en la época de lo políticamente correcto y la inclusión o porque es una gran actriz, pero por favor no la hagan pelirroja, ya que si ese fuera el caso ¿porque no buscar a una actriz pelirroja desde el principio? pic.twitter.com/68MTpAyxPO

— |•Quinzel•|🎷 (@NitzJa_Quinzel) July 4, 2019