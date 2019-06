Lucero se deja ver sin maquillaje y en ajustada ropa de ejercicios

View this post on Instagram

Estoy tan feliz y agradecida con todas y cada una de las personas que me dieron el enorme regalo de su presencia en el pasado show, llenando el @auditoriomx , [email protected] cantar y bailar todo el tiempo, corear todas mis canciones, sentir sus enormes muestras de cariño y divertirse tanto como yo, no tiene precio!! En noches como esa, compruebo lo afortunada que soy al tener un público inigualable y una legión de fans impresionante!! Así que, repito: “amor con amor se paga”🙏🏼😘💗#LuceroEnElAuditorio #EnamoradaEnVivo