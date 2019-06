Por primera vez Yolanda Andrade confiesa que una vez se casó

En un video íntimo, Montserrat Oliver y Yolanda Andrade platicaron de sus últimos deseos antes de morir y ambas revelaron secretos que no sabían una de la otra.

Entre plática y plática, a Andrade se le escapó decir que en algún momento de su vida estuvo casada.

A través del clip que publicaron en Youtube, la conductora se preguntaba por qué la mayoría de personas le temían a la muerte, y cuando ella mencionó que nunca se había casado, retrocedió y de inmediato afirmó que sí lo había hecho.

"Dos cosas que no hice en mi vida: casarme… ah, no, sí me casé… Sí me casé simbólicamente", afirmó Yolanda.