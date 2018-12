Lorena Meritano muestra sus pechos después del cáncer y da fuerte declaración

La actriz Lorena Meritano fue diagnosticada en el 2014 con cáncer de mama. En el 2016 compartió la noticia de que había vencido la enfermedad. Posteriormente comenzó el proceso de reconstrucción de sus pechos.

Desde entonces, Lorena Meritano se ha ocupado en concientizar, por medio de sus redes sociales, a las mujeres para que se realicen el autoexamen de mama.

Esta vez, compartió un mensaje que dejó a todos sus seguidores con la boca abierta. La mayoría cree que es una indirecta para Ernesto Calzadilla, quien era su pareja y la dejó cuando ella padecía el cáncer.

La fuerte declaración está acompañada de dos imágenes (fotografías sensibles) de sus pechos después de varias intervenciones quirúrgicas para erradicar el cáncer.

"El que me dejó cuando me faltaba una teta post cáncer y quimioterapias, me hizo un favor, o los 2 o 3 cobardes que huyeron despavoridos cuando supieron mi verdadera situación física y de salud. Así estuve y así me hicieron concha y hoy sola estoy renaciendo gracias Dios y a mí", compartió Lorena Meritano.