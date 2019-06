VIDEO. Captan a Peña Nieto en tremendo beso en la boca con Tania Ruiz

View this post on Instagram

Muchas felicidades, en su cumpleaños, a quien me ha regalado ya 10 años de estar juntos y de compartir muchas vivencias que han dejado huella. Angélica, te deseo todo lo mejor en la vida, salud y muchas alegrías. Gracias por tu entrega y dedicación a nuestra familia. ¡Que Dios te bendiga!