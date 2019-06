FOTO. Kylie Jenner comparte candente beso en la boca con su mejor amiga

Kylie Jenner dejó atrás la traición de Jordyn Woods, cuando besó al novio de su hermana Khloé Kardashian, que ahora disfruta al lado de su nueva "mejor amiga".

La joven empresaria causó revuelo este fin de semana cuando compartió la celebración de cumpleaños de la modelo Anastasia Karanikolaou, quien ha sido su amiga desde hace varios años.

Ambas fueron captadas cuando se dieron un candente beso en la boca cuando estaban en el agua. Fue la misma celebridad quien compartió la foto en su Instagram Stories.

También subió varias imágenes juntas dejando ver que son amigas desde hace mucho tiempo.

Ante las imágenes, varios usuarios de Instagram comentaron que es algo muy normal ver cómo ella decide festejar el cumpleaños de alguna amiga, pero otros criticaron sus preferencias sexuales señalando que no era un beso de "amigas".

Además de todas las imágenes que subió, también le dedicó un mensaje con motivo de su cumpleaños señalando que ha sido la única que estuvo ahí.

La joven es una magnate del maquillaje, creo una empresa de belleza que la ha llevado a ser la multimillonaria más joven, según Forbes.

Pero, ¿cómo se ve esa vida hora por hora? Fue ella misma quien reveló detalles de su agenda diaria.

En un blog recién publicado, la fundadora de Kylie Cosmetics lleva a los espectadores dentro de su día, desde las 5:50 a.m. hasta poco antes de la medianoche.

En este día en particular, Jenner le está organizando una fiesta sorpresa a su maquilladora, Ariel Tejada, pero hay mucho por hacer antes de que haya tiempo para la celebración y, gracias a Stormi Webster, de 1 año, Jenner tiene un inicio muy temprano para un día realmente glamoroso.

KOKO KOLLECTION ROUND 3 IS HERE! i love working with my sisters it’s the biggest blessing ever ever ever!!! 💛 we created something fun for you guys launching next Friday! June 14th come sooner! Check out my stories to see the first look! @kyliecosmetics pic.twitter.com/b5PxhJYKiR

— Kylie Jenner (@KylieJenner) June 7, 2019