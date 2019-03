Jordyn Woods confiesa todo sobre Tristan y Khloé Kardashian explota en Twitter

Jordyn Woods está viviendo los peores momentos de su vida en medio del escándalo por tener un amorío con Tristan Thompson siendo él la pareja de Khloé Kardashian.

La modelo, y ex mejor amiga de Kylie Jenner, ahora habló en público por primera vez de lo ocurrido en el programa Red Table Talk con Jada Pinkett.

Durante media hora, la joven de 21 años relató lo que ocurrió el pasado fin de semana con el jugador de baloncesto.

"El domingo por la noche, fui a cenar con algunos amigos y después fuimos a un bar, en el que había una fiesta. Yo estaba a lo mío, bailando, bebiendo. Tristan estaba allí, también a lo suyo. Eso ocurrió".

Después de aquello, Woods se fue con unas amigas a una fiesta que había en casa de Thompson. "Yo pensé, vale, está bien. Es un lugar seguro. Prefiero ir a esta casa que a la de un desconocido. Él ni siquiera me invitó personalmente", continuó diciendo.

La que hasta entonces era la mejor amiga de Kylie Jenner también reconoció que su primer error fue pensar que no había nada malo en ir a una fiesta que celebraba la pareja de Khloé. "Tendría que irme a casa después de la fiesta. No debería estar allí".

"Nunca le hice un lap dance ni tuvimos sexo. Estábamos todos sentados a su alrededor, juntos, en un grupo. Nunca fuimos a un lugar privado, a una habitación, a un baño… Todos nos veían".

Según Woods, él tampoco intentó que pasase nada entre ellos. “Estaba borracha, no pedo, estaba borracha, pero no hasta el punto de olvidarme de lo que estaba pasando”.

"Cuando me iba, me besó. No hubo pasión ni nada, mientras salíamos, solo me besó. Fue un beso en los labios, no lo hicimos, ni pasó nada. No creo que él tenga la culpa tampoco porque yo me coloqué en esa posición y cuando hay alcohol de por medio, la gente mete la pata o se mete en problemas", aclaró.

https://www.youtube.com/watch?v=8LV1Bz7gaI4

Se va con todo

La bella empresaria se fue a Twitter para responder las declaraciones de Jordyn sobre su romance con Tristan, su expareja y padre de su hija.

"¿Por qué mientes @JordynWoods? Si vas a tratar de salvarte a ti mismo yendo en público, en lugar de llamarme en privado para disculparme primero, al menos sé honesta sobre tu historia. Por cierto, ¡tú eres la razón por la que mi familia se separó!".

Why are you lying @jordynwoods ?? If you’re going to try and save yourself by going public, INSTEAD OF CALLING ME PRIVATELY TO APOLOGIZE FIRST, at least be HONEST about your story. BTW, You ARE the reason my family broke up! — Khloé (@khloekardashian) March 1, 2019

Pero antes de que la criticaran por echarle la culpa solo a la joven, Khloé publicó un segundo tuit para expresarse de su ex.

"Tristan es igualmente culpable, pero Tristan es el padre de mi hija. Independientemente de lo que me haga, no le haré eso a mi hija. Él ha estado abordando esta situación en privado. Si Tristan mintiera públicamente sobre lo que conspiró, entonces sí, también me dirigiría a él públicamente".