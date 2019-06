Shakira declara por supuesto fraude de 14,5 millones de euros y lo niega todo

View this post on Instagram

Shakira ha acudido durante la mañana del jueves a los juzgados de Espluguescitada como investigada por presunto fraude a Hacienda y evasión de impuestos. Pocas horas más tarde, la cantante ha roto su silencio en torno a este tema mediante sus asesores legales. El texto difundido por estos resume el contenido de la declaración que ha hecho la cantante colombiana ante la jueza. Así reza el documento: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ "Shakira ha comparecido hoy en instancias judiciales con el objetivo de favorecer el esclarecimiento de los hechos relativos a su situación fiscal en España. Ha cumplido en todo momento, incluyendo en el periodo comprendido entre 2011 y 2014, con sus obligaciones tributarias en todos aquellos países en los que ha trabajado (incluyendo EEUU) y no debe ninguna cantidad a la Hacienda española. Tan pronto como conoció el importe que según la Agencia Tributaria Española debía abonar, y antes de la interposición de la querella, Shakiraprocedió a pagar la cantidad en su totalidad, además de proporcionar información exhaustiva a Hacienda. Por tanto, actualmente no existe ninguna deuda. Al no existir ya deuda tributaria pendiente, el único tema en discusión en este momento es sobre la correcta interpretación de la norma en torno a cuándo se inició la aplicación del criterio de residencia fiscal en Españapor parte de Shakira. Se trata de un proceso que todavía está en marcha, aunque tenemos confianza en que se demostrará la correcta actuación de la artista." [Mundo Deportivo]