VIDEO. Captan a Marco Antonio Regil en pleno manoseo con su novia

¡Cambiar es incómodo, pero es la clave para seguir creciendo! 😃👍🏽 ¡Qué gusto compartir con familias trabajadoras, empresarias, y exitosas que están dispuestas a seguir cambiando y adaptándose! En cada evento yo también aprendo mucho 🤓 Aquí les dejo fotos de la convención con mis amigos de la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas #ANAM @grupoalen y @ensuenomx en donde tuve el honor de compartir #cambiatuhistoria 🤗 . Acompáñame en las próximas conferencias y talleres para que al igual que en el #podcast #aprendamosjuntos 😃👍🏽👍🏽 . . #querétaro #queretaro 26 de mayo . . #CDMX #ciudaddeméxico 8 de junio . #chihuahua 11 de junio . #monterrey 15 de junio . #cdmx #ciudaddemexico 5 y 6 de julio . . Información en: marcoantonioregil.com/eventos . . . . #talleres #crecimientopersonal #libertadfinanciera #inteligenciaemocional #crecimientopersonal #crecimientopersonalyespiritual #cambiatuhistoria