Revelan lista de famosas que se salvaron de ser atacadas por secta sexual

Allison Mack fue la primera actriz vinculada a una secta sexual, llamada NXIVM, que es investigada por esclavitud sexual y que planeaba atacar a más famosas de Hollywood.

Fue acusada de ayudar a reclutar mujeres para una red de tráfico sexual que se hacía pasar por un grupo femenino de tutoría.

Como miembro activo de la secta, en 2013 la actriz intentó contactar a la ganadora de American Idol, Kelly Clarkson, pero no obtuvo respuesta.

Tres años después, en 2016, le envío varios mensajes a Emma Watson para también introducirla al movimiento. Sin embargo, tampoco le respondió.

Lamentablemente las cosas no le funcionaron y a mediados de abril se declaró culpable de los cargos por crimen organizado; mientras sigue siendo investigada por tráfico sexual, usurpación de identidad y blanqueo de dinero.

Tras pagar una fianza de US$5 millones, fue puesta en libertad y bajo arresto domiciliario hasta que continúe el juicio.

[email protected] I participate in a unique human development & women's movement I'd love to tell you about. As a fellow actress I can relate so…

— Allison Mack (@allisonmack) February 19, 2016