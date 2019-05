Así fue el reencuentro de Ingrid Coronado y Fernando del Solar

En una reciente entrevista, Ingrid Coronado reveló que tenía una buena relación con Fernando del Solar por el bien de sus hijos.

Pero desde su separación, no se les había visto coincidir en un evento público, por lo que causaron controversia al asistir a uno en la Ciudad de México.

Ambos desfilaron en la alfombra roja del Latin Grammy Acoustic Session, pues fueron parte de los invitados especiales.

Sin embargo, cada quien llegó por su lado y medios del espectáculo aseguraron que jamás se les vio juntos.

El argentino lució muy elegante acompañado de su novia Ana Ferró; mientras que la conductora llegó sola al evento, pero deslumbró con un vestido blanco con algunas transparencias.

Ambos mostraron la madurez que los ha caracterizado, ya que asistieron al mismo lugar y no se presentó ningún momento incómodo entre ellos.

Respecto a su relación la la madre de sus dos hijos, el conductor siempre se ha mantenido un poco más reservado sin dar muchos detalles.

Por su parte, Ingrid ya no teme hablar del tema, pues antes también evitaba dar detalles de su relación con el padre de dos de sus hijos.

En una entrevista para Ventaneando dijo que es una cuestión que ya no le quita el sueño.

"Ya no me quita el sueño, hoy por hoy ya no es un asunto que me cambie, que me entristezca, que me preocupe", indicó.