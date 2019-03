Estados Unidos le niega la visa de trabajo a Galilea Montijo y los usuarios se alegran

View this post on Instagram

A @galileamontijo le niegan la visa de trabajo …,para venir a Estados Unidos el problema es que ella tenia que venir a promocionar Pequeños Gigantes , y tenía que estar presente en El Teletón Usa , que será este viernes y el programa estrena el Domingo 😱😰🙁 🤷🏻‍♀️ ojalá se resuelva pronto ….,Información : @chamonic_vip #YoNoMasDigo p.d Varios artistas ,cantantes etc an tenido este problema desde la nueva administración de Trump , sea renovación o no …, IGUAL TE PIDEN LO MISMO , son diferentes requisitos en la vida regular .