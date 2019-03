Rosie O’Donnell confiesa que su padre abusó de ella cuando era una niña

En la década de los 90's Rosie O’Donnell tuvo un programa de entrevista en donde habló abiertamente de los problemas que tuvo y su dura infancia.

Cuando tenía 10 años perdió a su madre, Roseann, a causa del cáncer de mama; esta trágica vivencia la marco de por vida.

Sin embargo, había un detalle que nunca reveló y hasta ahora decidió hacerlo público a través de su libro "Ladies Who Punch: The Explosive Inside Story of "The View".

La comediante confesó que fue abusada sexualmente por su padre, Edward Joseph. "Comenzó muy joven", dice O'Donnell. "Y luego cuando mi madre murió, terminó de una manera extraña, ya que él ahora estaba a cargo de cinco hijos a los que cuidar".

"Cualquier niño que vive esa situación, especialmente por parte de alguien de la familia, se siente completamente impotente y atascado, ya que persona a quién debería contárselo en quién lo está haciendo", expresó.

Su adre de O'Donnell murió en 2015.

El libro será publicado por la editorial St. Martin´s Press el 2 de abril, según reveló Variety.

Aunque no había contado su dura historia hasta ahora, la popular intérprete ha sido una defensora de las personas que sufren abuso sexual desde hace mucho tiempo, hablando en contra de Bill Cosby (preso por violación) y Roman Polanski.

Otros detalles

O'Donnell fue una de las primeras figuras públicas en decir que creía en Dylan Farrow, quien en 2014 publicó una carta abierta en el New York Times denunciando que su padre, Woody Allen, la agredió sexualmente a la edad de 7 años.

"Es una línea bastante clara para mí", indicó.

Los abusos cometidos por su propio padre aparecen en un capítulo sobre "The Rosie O'Donnell Show", que se emitió desde 1996 hasta 2002, y cambió el panorama televisivo diurno con su enfoque en las entrevistas con celebridades y la cultura pop.

En 2018, la estrella de 56 años se comprometió con Elizabeth Rooney, de 36. Será la tercera vez que pase por el altar, después de la traumática muerte de su última mujer.

Estuvo casada previamente con Michelle Rounds, que se suicidó el 11 de septiembre de 2017 a los 46 años, con quien fue madre de una niña, Dakota, de 5 años.

Además, la famosa madre de otros cuatro hijos: Parker, de 23 años, Blake, de 18, Vivienne, de 15, Chelsea, de 18 años, fruto de su relación con Kelli Carpenter.

Con información de Infobae