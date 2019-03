FOTOS. Tras su cambio de sexo, la actriz Karla Sofía se deja ver por primera vez en trikini

El actor Carlos Gascón, famoso por su personaje de Pedro Pintado en la cinta mexicana "Nosotros los nobles", cambió de sexo, ahora luce como mujer y se llama Karla Sofía.

La ahora actriz confesó que este no es un cambio que se le haya ocurrido de la noche a la mañana, puesto que desde hace cuatro años sabía perfectamente quién era, pero aún no decidía transformarse porque su cuerpo y aspecto como hombre le parecían de lo más atractivos.

TV Notas

¡Oficialmente mujer!

La española de 46 años está muy contenta debido a que las leyes españolas ya le entregaron el documento oficial que la reconoce como una mujer.

"Ya tengo mi documento oficial; aquí en España, nadie me trata como señor. Me veo como una mujer, la gente tendría que verme dos o tres veces para notar que antes era un hombre".

Fue en 2016 cuando se sometió a un tratamiento para su transformación. En una entrevista con TV Notas confesó que ya terminó su tratamiento hormonal.

También dijo que luego de arreglar todos sus papeles, planea regresar a México para continuar su carrera como actriz.

Paso a paso

Según reveló al medio, su transición no ha sido fácil, durante un año se sometió a evaluaciones médicas para determinar la manera en que recibiría el tratamiento hormonal.

Fueron dos años complicados, pues mientras se trataba, no podía trabajar.

Esto fue solamente uno de los pasos para que, legalmente, pudiera ser considerada como parte del sexo femenino.

Para finalizar el proceso lo único que queda es su operación quirúrgica para cambiar de sexo, la cual ya está totalmente planeada. Ahora vendrá el físico.

"Ya finalicé el tratamiento al que me sometí, y los doctores ya me canalizaron al área de cirugías, pero aún no tengo fecha, debo esperar a que me llamen para hacerme la operación".

El procedimiento incluirá una cirugía de senos, de los cuales aseguró que su tamaño será de acuerdo con su cuerpo y peso, pues no le gustaría algo exagerado.