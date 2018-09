FOTOS. Así luce el actor Carlos Gascón luego de cambiar de sexo y de nombre

El intérprete, que dejó México en 2016 para irse a vivir a España junto a la madre de su hija regresó al país para promocionar la telenovela Karsia, que protagoniza.

La ahora actriz confesó que este no es un cambio que se le haya ocurrido de la noche a la mañana, puesto que desde hace cuatro años sabía perfectamente quién era, pero aún no decidía transformarse porque su cuerpo y aspecto como hombre le parecían de lo más atractivos.

“Obviamente esto no es de un día para otro. Yo desde los cuatro años sabía quién era. Lo que pasa es que tampoco me sentía mal. No soy de esas personas que se han sentido súper mal con su cuerpo y se miraban al espejo y estaban no realizadas. Tengo que agradecer el cuerpo que me ha dado la vida", declaró.